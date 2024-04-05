Минобороны Молдовы подписало контракт на закупку нового радара

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Министерство обороны Молдовы подписало контракт на закупку нового радара для мониторинга воздушного пространства страны.
Покупка осуществляется при финансовой поддержке ЕС в рамках программы Европейского фонда мира (European Peace Facility — EPF). Установка будет поставлена Национальной армии республики.
Контракт о закупке подписали гендиректор эстонского исполнительного агентства Магнус-Вальдемар Саар и замначальника главного штаба Нацармии Молдовы бригадный генерал Сергей Чиримпей.
В Минобороны также сообщили, что в республике с второго по четвертое апреля находилась команда международных экспертов, которая провела встречи со специалистами министерства и главного штаба Нацармии, на которых были определены цели по закупкам оборудования и техники в рамках EPF для модернизации Вооруженных сил Молдовы.
В конце 2023 года в Молдову доставили первый радар, купленный властями у французской компании Thales. Позже премьер Дорин Речан заявил в интервью, что для контроля своего воздушного пространства Молдове необходимо в общей сложности три радара.