Минобороны Молдовы подписало контракт на закупку нового радара

В Минобороны также сообщили, что в республике с второго по четвертое апреля находилась команда международных экспертов, которая провела встречи со специалистами министерства и главного штаба Нацармии, на которых были определены цели по закупкам оборудования и техники в рамках EPF для модернизации Вооруженных сил Молдовы.