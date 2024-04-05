Парликов считает, что значимость газа для населения Молдовы преувеличена

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. В Молдове преувеличена значимость природного газа, поскольку 64% населения отапливаются дровами, а более половины жителей страны используют его только для приготовления пищи. Об этом заявил министр энергетики Виктор Парликов.
«Газ — прямой источник отопления примерно для 15% населения, еще 18% зависят от центрального отопления, который производит энергокомпания-поставщик, используя газ. Больше 64% населения страны отапливаются печами и дровами, то есть не зависят от газа. Значимость этого ископаемого топлива в последние годы преувеличена».
По его мнению, Молдова за последнее время значительно продвинулась во внедрении зеленой энергетики, причем у правительства для этого есть амбициозный план, финансирование и ясность в методах.
«Мы уже достигли многого, на что предыдущие правительства не решались», — подчеркнул Парликов.