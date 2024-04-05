Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парликов считает, что значимость газа для населения Молдовы преувеличена

Глава Минэнерго заявил о малой значимости газа для жителей Молдовы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. В Молдове преувеличена значимость природного газа, поскольку 64% населения отапливаются дровами, а более половины жителей страны используют его только для приготовления пищи. Об этом заявил министр энергетики Виктор Парликов.

«Газ — прямой источник отопления примерно для 15% населения, еще 18% зависят от центрального отопления, который производит энергокомпания-поставщик, используя газ. Больше 64% населения страны отапливаются печами и дровами, то есть не зависят от газа. Значимость этого ископаемого топлива в последние годы преувеличена».

заявил министр для Moldovalive.

По его мнению, Молдова за последнее время значительно продвинулась во внедрении зеленой энергетики, причем у правительства для этого есть амбициозный план, финансирование и ясность в методах.

«Мы уже достигли многого, на что предыдущие правительства не решались», — подчеркнул Парликов.