В Молдавии признали флаг Российской империи экстремистским

Весной 2022 года, вскоре после начала российской военной операции на Украине, в Молдавии вступил в силу законодательный запрет на ношение георгиевской ленты, а также символов с использованием одиночных латинских букв «Z» и «V». В апреле 2023 года Конституционный суд республики постановил, что применять наказание за использование этой символики можно лишь тогда, если они были использованы для «оправдания или прославления военной агрессии или преступлений». В суде также подчеркнули, что это решение не восстанавливает право на ношение георгиевской ленты, а лишь проясняет, что правоохранительные органы должны доказать ее использование в преступных целях. Данное решение было раскритиковано политиками и гражданскими активистами.