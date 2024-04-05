Мэр Сергей Шелест призвал омичей выбрать объекты благоустройства на 2025 год

В Омске продолжается реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Он входит в нацпроект «Жильё и городская среда», который был инициирован президентом России Владимиром Путиным.
В период с 2018 по 2023 год в рамках проекта в Омске было благоустроено 115 пространств, а общая сумма вложений составила 1,7 млрд рублей. Так, в порядок привели бульвар Победы, набережную Оми, улицу Бударина, Театральную площадь и другие территории.
В текущем году продолжатся работы в Городском саду, а в парке им. 30-летия ВЛКСМ появится новая детская площадка. Начнётся благоустройство Аллеи братьев Сазоновых в Советском округе и Воскресенского сквера в Центральном. Из бюджетов всех уровней на эти цели выделено 230 млн рублей.
Продолжается голосование за объекты, которые будут благоустроены в рамках проекта в 2025 году.
«Никто за нас этого не сделает. Государство, президент страны дают нам возможность, которой нужно обязательно воспользоваться. Сам принял участие в голосовании, с помощью волонтёра проекта отдал голос за территорию у КДЦ “Иртыш”. По дороге домой время от времени тут проезжаю, вижу, что локация востребована», — рассказал Сергей Шелест, мэр города Омска.
Всего в списке объектов 13 территорий. Выбрать можно любую. Ознакомится с объектами благоустройства и проголосовать можно на сайте. Голосование продлится до 30 апреля.