Мэр Сергей Шелест призвал омичей выбрать объекты благоустройства на 2025 год

«Никто за нас этого не сделает. Государство, президент страны дают нам возможность, которой нужно обязательно воспользоваться. Сам принял участие в голосовании, с помощью волонтёра проекта отдал голос за территорию у КДЦ “Иртыш”. По дороге домой время от времени тут проезжаю, вижу, что локация востребована», — рассказал Сергей Шелест, мэр города Омска.