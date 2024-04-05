Международные водительские права будут выдавать в Казахстане

По информации МВД, в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере дорожного движения предусмотрена выдача международных водительских удостоверений.
— Учитывая появившийся спрос среди населения, несмотря на то, что казахстанские права признаются практически в половине стран мира, МВД проводит работу по запуску государственной услуги по выдаче МВУ. Окончание работ запланировано на текущий год, — сообщили в МВД РК.
В МВД напомнили, что национальное водительское удостоверение Республики Казахстан действительно в странах, которые подписали Конвенцию о дорожном движении (Вена, 1968 год). В настоящее время это более 80 стран.
В США казахстанское водительское удостоверение недействительно, поэтому допуск к управлению транспортными средствами на территории этой страны осуществляется в соответствии с законодательством страны пребывания.