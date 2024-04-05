Беларусь призывает ФАО осудить безответственную санкционную политику ЕС

«В связи с планируемым введением Европейским союзом новых ограничений на свободную торговлю продовольствием, кормами для животных и сырьем для их производства Республика Беларусь обратилась к государствам — членам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) с призывом осудить эгоистичную и безответственную санкционную политику ЕС», — говорится в заявлении.



Беларусь предложила также обсудить данную проблему на ближайшем заседании Совета ФАО.