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Беларусь призывает ФАО осудить безответственную санкционную политику ЕС

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянное представительство Беларуси при ФАО сделало заявление, сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство.

Источник: AP 2023

«В связи с планируемым введением Европейским союзом новых ограничений на свободную торговлю продовольствием, кормами для животных и сырьем для их производства Республика Беларусь обратилась к государствам — членам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) с призывом осудить эгоистичную и безответственную санкционную политику ЕС», — говорится в заявлении.

Беларусь предложила также обсудить данную проблему на ближайшем заседании Совета ФАО.

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