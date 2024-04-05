Столтенберг заявил, что не видит перспектив создания европейской объединенной армии

БЕРЛИН, 5 апреля. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не видит перспектив создания европейской объединенной армии и считает, что альянс удовлетворяет потребности Европы в области безопасности. Об этом он заявил Bild.
«У нас есть НАТО, и НАТО — это краеугольный камень европейской безопасности. И НАТО защищает всех европейских союзников на протяжении 75 лет. Я не верю в Северную Америку в одиночку или в Европу одиночку, я верю в них вместе», — ответил Столтенберг на вопрос о перспективах создания европейской объединенной армии.
«У ЕС есть НАТО. У европейских союзников по НАТО есть НАТО. НАТО — это та организация, которая гарантирует безопасность европейских союзников по НАТО», — заявил он, подчеркивая отсутствия необходимости в появлении у ЕС своей армии.
Идея создания единой европейской армии озвучивается на протяжении по меньшей мере последнего десятилетия. Она стала еще более актуальной в тот период, когда пост президента США занимал Дональд Трамп, который дал понять, что его страна не готова более обеспечивать «оборонный зонтик» Европы в рамках НАТО. В ноябре 2023 года глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель объявил, что ЕС выведет свои силы быстрого реагирования численностью 5 тыс. человек на уровень полной оперативной готовности к 2025 году.