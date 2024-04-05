Клишас призвал соблюдать баланс в миграционной политике после теракта

Незадолго до этого МВД подготовило законопроект, который ограничивает возможность иностранцев находиться на территории России без визы до 90 дней в течение календарного года. Согласно действующему законодательству, этот срок составляет 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток. Предлагаемая мера не коснется тех, кто получил ВНЖ. Владимир Путин в декабре 2023 года говорил, что всего в России около 10 млн трудовых мигрантов.