Клишас призвал соблюдать баланс в миграционной политике после теракта

Сенатор отметил, что в этом вопросе необходимо найти баланс между обеспечением безопасности и потребностью в рабочей силе.
«Я не считаю, что нужно взять и всех мигрантов скопом грузить на автобусы и выпроваживать из страны. Есть объективные проблемы в экономике. Президент сказал, что-либо мы повышаем производительность труда, либо мы решаем проблемы экономики с помощью того, что мы привозим рабочую силу из-за рубежа», — сказал господин Клишас РБК.
Андрей Клишас подчеркнул, что трудовые мигранты, приезжающие в Россию, не забирают рабочие места. «Проблема в том, что нет рабочих рук. Демографическая ситуация так сложилась. Это объективная сложность в экономике», — пояснил сенатор.
Президент России Владимир Путин после теракта в «Крокусе», исполнителями которого были граждане Таджикистана, заявил, что использовать «трагические события» для провоцирования национальной розни недопустимо. Вместе с тем президент отметил, что нелегальная миграция становится «питательной средой для экстремистской деятельности». В связи с этим он поручил кардинально обновить подходы к миграционной политике.
Незадолго до этого МВД подготовило законопроект, который ограничивает возможность иностранцев находиться на территории России без визы до 90 дней в течение календарного года. Согласно действующему законодательству, этот срок составляет 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток. Предлагаемая мера не коснется тех, кто получил ВНЖ. Владимир Путин в декабре 2023 года говорил, что всего в России около 10 млн трудовых мигрантов.