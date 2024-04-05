Пентагон утверждает, что идеи РФ и КНР о неразмещении оружия в космосе являются уловкой

В феврале 2024 года правительство США, в том числе на уровне президента Джо Байдена, обвинило Россию, не предоставляя доказательств, что РФ рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами назвал такие публикации очередной уловкой Белого дома. Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу подчеркнул, что Москва «категорически всегда была против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе».