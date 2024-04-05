Пентагон утверждает, что идеи РФ и КНР о неразмещении оружия в космосе являются уловкой

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Министерство обороны США утверждает, что предложения России и Китая насчет выработки международного договора о неразмещении оружия в космосе представляют собой лишь «политическую уловку».
«Мое мнение в настоящее время заключается в том, что это политические уловки, а не честные попытки [договориться о неразмещении оружия в околоземном пространстве]», — сказал на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), отвечая на вопрос ТАСС, помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам.
Представитель Пентагона также считает, что инициативы Москвы и Пекина нельзя проверить.
В феврале 2024 года правительство США, в том числе на уровне президента Джо Байдена, обвинило Россию, не предоставляя доказательств, что РФ рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами назвал такие публикации очередной уловкой Белого дома. Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу подчеркнул, что Москва «категорически всегда была против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе».
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил в конце февраля, что появление ядерного оружия в космическом пространстве со всех точек зрения нецелесообразно. Существующих систем его доставки вполне достаточно, уточнил замминистра. По его словам, здесь нет «какого-то элемента произвольных решений, все идет от военной и военно-технической целесообразности».