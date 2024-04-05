Лидер крайне правых в Нидерландах отказался от идеи выхода из ЕС

ГААГА, 5 апреля. /ТАСС/. Лидер голландской крайне правой Партии свободы (ПС) Герт Вилдерс отказался от идеи выхода из Европейского союза и вместо этого намерен продвигать интересы Нидерландов в сообществе. Об этом свидетельствует избирательная программа политической силы, опубликованная в преддверии выборов в Европейский парламент (ЕП) 6 июня.
На прошлых выборах в главный законодательный орган ЕС в 2019 году Партия свободы выступала за Nexit по аналогии с британским Brexit, эта же идея продвигалась в ходе выборов в национальный парламент в ноябре прошлого года. Более того, Вилдерс предлагал провести обязывающий референдум по вопросу выхода из ЕС. Однако теперь партия намерена «усердно работать для изменения ЕС изнутри», говорится в документе.
В этом контексте политическая сила хочет, чтобы у Нидерландов была возможность размещения значительно меньшего числа беженцев, чем у других стран, чтобы государства обладали большим суверенитетом, чтобы ЕС отказался от «истерических правил» в отношении изменения климата и выбросов азота и чтобы больше денег направлялось людям, а не в казну ЕС.
Партия свободы победила на парламентских выборах в ноябре 2023 года, получив 37 из 150 мест в главном законодательном органе страны. Как свидетельствуют последние опросы общественного мнения, сейчас она сохраняет поддержку населения и может рассчитывать на четверть голосов избирателей из числа тех, кто намерен принимать участие в выборах в Европарламент. Это позволит политической силе, не имеющей представительства в ЕП, получить сразу 9 из 31 места, положенного Нидерландам.
Лидер другой, менее популярной голландской крайне правой партии «Форум за демократию» (ФД) Тьерри Бодэ с разочарованием воспринял данную новость. «В предвыборной программе ПС больше ни разу не упоминается Nexit, — отметил он в X (ранее Twitter). — Это еще одна идея, которая отправлена “в холодильник”. ФД действительно хочет выхода из Евросоюза и внесла [в парламент] законопроект о проведении референдума по этому поводу. И мы рассчитываем на поддержку Герта Вилдерса».