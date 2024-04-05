Лидер крайне правых в Нидерландах отказался от идеи выхода из ЕС

Лидер другой, менее популярной голландской крайне правой партии «Форум за демократию» (ФД) Тьерри Бодэ с разочарованием воспринял данную новость. «В предвыборной программе ПС больше ни разу не упоминается Nexit, — отметил он в X (ранее Twitter). — Это еще одна идея, которая отправлена “в холодильник”. ФД действительно хочет выхода из Евросоюза и внесла [в парламент] законопроект о проведении референдума по этому поводу. И мы рассчитываем на поддержку Герта Вилдерса».