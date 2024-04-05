В ЕК обвинили немецкого депутата в получении денег от пророссийской сети

Ранее Юрова заявила, что Венгрия оказалась в изоляции в Европейском союзе (ЕС) из-за «тесных связей» премьер-министра страны Виктора Орбана с Россией. Она добавила, что Будапешт ведет «двойную игру», напомнив о встрече Орбана с президентом России Владимиром Путиным в прошлом году в Китае.