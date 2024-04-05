МИД Германии пригрозил Грузии лишением статуса кандидата в ЕС

«В прошлом году в результате протестов десятков тысяч представителей грузинского гражданского общества против этого законопроекта он был снят с повестки дня (…) Лишится ли Грузия этого шанса, будет решаться в ходе консультаций с другими странами ЕС», — рассказал дипломат.