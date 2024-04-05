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Глава Минобороны обсудил молдавско-латвийское сотрудничество в военной сфере

Анатолие Носатый посетил Латвию с рабочим визитом.

Источник: Ministerul Apărării

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Министр обороны Молдовы Анатолие Носатый совершил официальный визит в Ригу по приглашению своего латвийского коллеги Андриса Спрудса.

В ходе встречи главы министерств обсудили двустороннее сотрудничество в военной сфере, перспективы его развития, а также проведение военной реформы и укрепление обороноспособности Молдовы.

Носатый поблагодарил латвийскую сторону за помощь, оказанную ею в рамках программ Европейского фонда мира и Инициативы по укреплению оборонного потенциала.

Стороны в том числе обсудили ход миротворческих миссий в Косово и Ливане, в которых участвуют молдавские военные, а также намерение Молдовы увеличить свой вклад в международную безопасность.

В то же время министры обменялись мнениями о ситуации в области региональной безопасности.