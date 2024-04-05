Джо Байдену доложили о землетрясении в Нью-Йорке

Землетрясение в Нью-Йорке магнитудой 4,7 произошло ранее в этот день. Эпицентр землетрясения находился в Ливане, штат Нью-Джерси, примерно в 80 км к западу от Манхэттена. Подземные толчки ощущали жители городов от Филадельфии до Бостона. Власти Нью-Йорка призывают жителей не покидать свои дома.