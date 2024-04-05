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Радий Хабиров рассказал, какую проблему решает Восточный выезд из Уфы

Радий Хабиров сегодня во время посещения межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Приволжскому федеральному округу рассказал ИА «Башинформ» о том, что Восточный выезд из Уфы позволил в какой-то степени решить проблему с пробками в столице Башкортостана.

Источник: Башинформ

— Знаете, я и сам как автолюбитель понял, что выигрываю по времени 20−30 минут. Самое главное — люди говорят, что немного сбавилась нагрузка на мост через Воровского. Надеюсь, в этом году старый арочный мост через Белую запустим, закончим весь проект «Южные ворота» — станет еще лучше. Я чуть позже скажу о тех решениях, которые у нас есть, — отметил Радий Хабиров.

На Восточном выезде также установили передвижной пункт весового контроля. Напомним, что с 1 по 30 апреля во время сезонных ограничений для большегрузов сотрудники Ространснадзора с помощью специального оборудования выявляют нарушителей. Это необходимо для того, чтобы сохранить дороги во время весенней распутицы и предотвратить их разрушение.

Также передвижные комплексы весового контроля будут работать на региональных и межмуниципальных дорогах республики. Владельцы транспортных средств с грузом, который превышает разрешенную массу, могут проехать только по специальному разрешению. Его по заявке предоставляет «Росдормониторинг».

Движение по Восточному выезду запустили 22 марта.

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