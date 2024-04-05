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Минюст признал иноагентами писателя Веллера и основателя «Андерсона» Татулову

Минюст признал иноагентами писателя Михаила Веллера и основательницу сети кафе «Андерсон» Анастасию Татулову. В обновленный перечень также включена левая политическая организация «Российское социалистическое движение».

Источник: РИА "Новости"

Согласно разъяснению, которое представил Минюст, Михаил Веллер выступал против российской военной операции на Украине, а также призывал к действиям, которые могут привести к нарушению территориальной целостности России. Кроме того, как утверждает ведомство, в качестве респондента он участвовал на информационных площадках, предоставляемых иноагентами и иностранными СМИ. Господин Веллер покинул Россию в 2020 году.

Анастасия Татулова также выступала против ввода российских войск на Украину, указывает Минюст. Кроме того, она участвовала в распространении материалов иноагентов, а также «распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа» России и российских вооруженных сил.

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