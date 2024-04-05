Минюст признал иноагентами писателя Веллера и основателя «Андерсона» Татулову

Согласно разъяснению, которое представил Минюст, Михаил Веллер выступал против российской военной операции на Украине, а также призывал к действиям, которые могут привести к нарушению территориальной целостности России. Кроме того, как утверждает ведомство, в качестве респондента он участвовал на информационных площадках, предоставляемых иноагентами и иностранными СМИ. Господин Веллер покинул Россию в 2020 году.