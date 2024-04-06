В Киеве подтвердили, что США и Германия против приглашения Украины в НАТО

В пятницу газета The New York Times сообщила, что лидеры НАТО на июльском саммите не пригласят Украину вступить в альянс. Издание со ссылкой на источники указало, что «у НАТО нет желания принимать нового члена, который в соответствии с договором о коллективной безопасности втянул бы блок в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года». Против приема Украины в НАТО выступают Германия и США.