ЕС и США выделят Армении сотни миллионов, но вопросы ее безопасности решать пока не готовы

Научный сотрудник Института прикладных политических исследований Армении Сергей Мелконян считает, что трехсторонняя встреча особых бонусов Еревану не принесла. Пашинян, по его словам, вернулся домой с финансированием, но «речь ни о каких миллиардах не шла». Эксперт считает, что задача Никола Пашиняна — доказать и показать внутреннему потребителю, что заявления про европейские устремления Армении — это не просто слова. «Показать внутренней аудитории, что тот курс, который он взял, — не миф. А также продемонстрировать на Западе политическое позиционирование — готовность не участвовать в деятельности ОДКБ и двусторонних отношениях с Россией при готовности к разговору с ЕС, США и НАТО», — сказал Сергей Мелконян «Ъ».