ЕС и США выделят Армении сотни миллионов, но вопросы ее безопасности решать пока не готовы

Встреча была анонсирована как трехсторонняя, но участвовали в ней четверо — помимо Никола Пашиняна, Энтони Блинкена и Урсулы фон дер Ляйен, это был глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Участника четыре, но стороны все равно три.
«Сегодняшний диалог на высоком уровне означает расширение партнерства Армении с Соединенными Штатами Америки и Европейским союзом», — заявил в начале переговоров господин Пашинян. Урсула фон дер Ляйен обещала инвестировать в Армению, чтобы «экономика и общество Армении были сильнее и устойчивее к потрясениям», и помогать карабахским беженцам. «Мы выделили более €30 млн на их поддержку и готовы сделать больше», — добавила она.
По словам господина Борреля, которые приводятся на сайте армянского премьера, «ЕС хочет разработать позитивную повестку для Армении и, объединив усилия с Соединенными Штатами, продемонстрировать твердую приверженность суверенитету, демократии и устойчивости Армении».
Энтони Блинкен, в свою очередь, заявил: «Мы собрались здесь, чтобы подтвердить трансатлантическую поддержку демократическому, процветающему будущему армянского народа и более интегрированного и мирного региона Южного Кавказа».
Итогом дискуссии в трехстороннем формате на четверых стало заявление о том, что Европейский союз, США и Армения «нацелены на расширение сотрудничества, в том числе в таких ключевых областях, как политические реформы, экономическое развитие и гуманитарная помощь». «Будем стремиться расширять наше партнерство в таких областях, как, например, мобильность, управление, правоохранительная деятельность, торговля, связь, сельское хозяйство, энергетика и технологии. Для поддержки этих ключевых областей Европейский союз и США планируют более тесное сотрудничество с Арменией», — говорится в пресс-релизе по итогам переговоров.
Заявление весьма общее. В нем бросается в глаза отсутствие даже намека на сотрудничество с Арменией в сфере безопасности, проблемы с которой у страны очевидны — в первую очередь из-за отсутствия прочного мира с соседним Азербайджаном. Впрочем, была в итогах встречи и некоторая конкретика в виде двух цифр. В помощь Армении США выделят $65 млн, а Брюссель «в целях укрепления новой повестки партнерства Армения—ЕС» заложит €270 млн на 2024−2027 годы.
Примечательно, что накануне встречи ЕС—США—Армения Энтони Блинкен, а потом и Урсула фон дер Ляйен звонили президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Но, судя по комментариям из Баку по поводу брюссельской встречи, эффекта эти звонки не возымели. Во всяком случае, господин Алиев в день трехсторонней встречи заявил, что процессы на Южном Кавказе развиваются в очень опасном направлении. На встрече с экс-главой МИД Турции, а сейчас парламентарием Мевлютом Чавушоглу, Ильхам Алиев прокомментировал встречу в Брюсселе.
Согласно словам азербайджанского лидера, приведенным на президентском сайте, этот формат «создает очередной источник опасности для Южного Кавказа». «В последние дни высокопоставленные лица как США, так и Европейского союза в ходе телефонных разговоров, состоявшихся по их инициативе, пытались убедить нас в том, что эта встреча не направлена против Азербайджана. Однако мы знаем, что это направлено против Азербайджана и сотрудничества на Южном Кавказе. Это преследует цель создания разделительных линий и изоляции нашей страны», — резко высказался Ильхам Алиев.
Свое слово 5 апреля сказала и Анкара. В заявлении турецкого МИДа отмечается, что инициатива ЕС и США, исключающая Азербайджан, «откроет путь к превращению Южного Кавказа в зону геополитического соперничества, а не служения миру». «Важно, чтобы третьи стороны, особенно внерегиональные акторы, придерживались справедливого и беспристрастного подхода и тщательно избегали нанесения ущерба процессу», — отметили в турецком МИДе.
Уже вечером 5 апреля армянская и азербайджанская стороны сообщили о перестрелках на границе. Каждая из сторон, как обычно это происходит, обвинила в провокации соседа.
Недовольство по поводу встречи в Брюсселе высказывали не только Азербайджан и Турция. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова авансом прокомментировала поездку Никола Пашиняна на брифинге 3 апреля: «Жаль, что в Ереване упорно игнорируют антироссийскую направленность подобных мероприятий, их заточенность против интересов большинства стран региона, а также несоответствие целям достижения мира, стабильности на Южном Кавказе. Самое главное — это отсутствие примеров того, как те, кто сейчас обещают “все и вся” Еревану, где-либо это реализовывали до этого. Их просто нет».
Научный сотрудник Института прикладных политических исследований Армении Сергей Мелконян считает, что трехсторонняя встреча особых бонусов Еревану не принесла. Пашинян, по его словам, вернулся домой с финансированием, но «речь ни о каких миллиардах не шла». Эксперт считает, что задача Никола Пашиняна — доказать и показать внутреннему потребителю, что заявления про европейские устремления Армении — это не просто слова. «Показать внутренней аудитории, что тот курс, который он взял, — не миф. А также продемонстрировать на Западе политическое позиционирование — готовность не участвовать в деятельности ОДКБ и двусторонних отношениях с Россией при готовности к разговору с ЕС, США и НАТО», — сказал Сергей Мелконян «Ъ».
При этом, указал эксперт, у осуществляемого разворота есть серьезные издержки. «Чтобы оценить перспективы разворота, надо понять, что происходит. Разворот коррелирует с уменьшением территории Армении. То есть пока последствия катастрофические. Страна живет в ожидании войны в краткосрочном периоде. Россия не может быть провайдером безопасности, который нужен Армении, и та разворачивается, чтобы получить новых провайдеров. Но получается, что растет не безопасность, а опасность», — отметил эксперт.