Глава МИД Попшой: Молдавия не намерена вводить визовый режим с Россией

Молдавия не планирует вводить визовый режим с Российской Федерацией, заявил в эфире телеканала Exclusiv TV министр иностранных дел республики Михай Попшой.
По его словам, визовый режим с Россией невозможен до тех пор, пока ни одна страна не денонсировала договор о свободном передвижении.
«По крайней мере, с нашей стороны таких планов нет», — цитирует министра РИА Новости.
Ранее депутат парламента Молдавии, один из лидеров партии «Возрождение» Александр Нестеровский заявил, что республике крайне важно удержать российский рынок.