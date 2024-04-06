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Глава МИД Попшой: Молдавия не намерена вводить визовый режим с Россией

Молдавия не планирует вводить визовый режим с Российской Федерацией, заявил в эфире телеканала Exclusiv TV министр иностранных дел республики Михай Попшой.

Молдавия не планирует вводить визовый режим с Российской Федерацией, заявил в эфире телеканала Exclusiv TV министр иностранных дел республики Михай Попшой.

По его словам, визовый режим с Россией невозможен до тех пор, пока ни одна страна не денонсировала договор о свободном передвижении.

«По крайней мере, с нашей стороны таких планов нет», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее депутат парламента Молдавии, один из лидеров партии «Возрождение» Александр Нестеровский заявил, что республике крайне важно удержать российский рынок.