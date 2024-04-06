Кадыров сообщил о вступлении в спецназ «Ахмат» 3 тыс. бывших бойцов ЧВК «Вагнер»

«В ближайшее время будут решены все организационные вопросы, и бойцы смогут приступить к выполнению оперативно-боевых задач», — написал господин Кадыров в Telegram. По его мнению, вхождение бывших бойцов ЧВК в «Ахмат» является «стратегически важным шагом в укреплении обороноспособности страны и повышении эффективности нашего подразделения».
Как отметил глава Чечни Ратибор долгое время находился на лечении в связи с полученными ранениями в ходе артиллерийского обстрела. Он решил вернуться в зону боевых действий в составе «Ахмата», «едва встав на ноги».
Господин Алаудинов на видео сообщил, что руководство Минобороны одобрило формирование нового полка. Его командиром будет Ратибор. «Формировать полк будем из того личного состава, который ранее непосредственно служил под его началом», — сказал командир «Ахмата». Он отметил, что в составе «Ахмата» уже действуют отдельные батальоны, сформированные из бывших бойцов ЧВК «Вагнер».