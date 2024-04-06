Кадыров сообщил о вступлении в спецназ «Ахмат» 3 тыс. бывших бойцов ЧВК «Вагнер»

Господин Алаудинов на видео сообщил, что руководство Минобороны одобрило формирование нового полка. Его командиром будет Ратибор. «Формировать полк будем из того личного состава, который ранее непосредственно служил под его началом», — сказал командир «Ахмата». Он отметил, что в составе «Ахмата» уже действуют отдельные батальоны, сформированные из бывших бойцов ЧВК «Вагнер».