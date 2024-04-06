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Принятие танка Т-14 «Армата» на вооружение ожидается до конца года

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Принятие перспективного танка Т-14 «Армата» на вооружение в случае успешного завершения государственных и войсковых испытаний ожидается до конца 2024 года. Об этом ТАСС сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе.

Источник: Reuters

«Армата» в настоящее время проходит государственные и войсковые испытания, в случае их удачного завершения принятие танка на вооружение российской армии возможно до конца 2024 года", — сказал первый собеседник агентства.

Второй источник ТАСС подтвердил эту информацию, добавив, что в ходе испытаний «особое внимание уделяется работоспособности тех систем и механизмов, которые ранее вызывали нарекания со стороны заказчика».

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Танк Т-14 «Армата» — российский основной боевой танк с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы «Армата». Разработчик — Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения, производитель — «Уралвагонзавод». Первоначально в танке использовался двигатель А-85−3А мощностью 1500 л. с. Как и его предшественники, Т-14 имеет возможность запуска ракет через ствол пушки. Т-14 производится с 2021 года.