Мемориальную доску в память погибшего на СВО бойца открыли в Заларинском районе

На территории школы в селе Бабагай Заларинского района состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной участнику СВО Томилову Александру. 25 января 2024 года военнослужащий погиб на территории проведения специальной военной операции под Авдвеевкой, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) мэра Заларинского района Владимира Самойловича.
Александр родился 1 мая 1995 года в с. Жизневка Заларинского района. После четвертого класса с мамой и младшей сестрой переехал в с. Бабагай. Окончив школу, поступил в Иркутский авиатехникум, а на втором курсе ушел в армию. Срочную службу проходил в Чите, в танковых войсках. Затем был переведен в Армению.
В зону боевых действий был призван в рамках частичной мобилизации. После прохождения подготовки в Юрге отправился на Донбасс в мотострелковое войско, где до последнего защищал мирных жителей. Был участником многих боев. При выполнении очередного боевого задания Александр попал под атаку вражеских дронов.