Мемориальную доску в память погибшего на СВО бойца открыли в Заларинском районе

Александр родился 1 мая 1995 года в с. Жизневка Заларинского района. После четвертого класса с мамой и младшей сестрой переехал в с. Бабагай. Окончив школу, поступил в Иркутский авиатехникум, а на втором курсе ушел в армию. Срочную службу проходил в Чите, в танковых войсках. Затем был переведен в Армению.