Президент Мексики поручил разорвать дипотношения с Эквадором

«Я поручил главе МИД объявить о приостановке дипломатических отношений правительства Мексики с Эквадором», — написал Лопес Обрадор на своей странице в Х (ранее Twitter).
Так президент отреагировал на вторжение эквадорских полицейских в посольство Мексики и арест укрывающегося там бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, которому мексиканские власти предоставили политическое убежище. «Это вопиющее нарушение международного права и суверенитета Мексики», — заявил Лопес Обрадор, отметив, что «дал указание главе МИД выступить с заявлением и действовать в рамках закона».
Вечером 5 апреля по местному времени полиция Эквадора взяла штурмом посольство Мексики в Кито и арестовала Гласа.
Ранее власти Мексики заявили, что предоставили Гласу политическое убежище и запросили у эквадорской стороны разрешение вывезти его из Кито.
Бывший вице-президент Эквадора проходит обвиняемым по делу о коррупции. Глас уже отбывал наказание в тюрьме с 2017 по 2022 год. В декабре прошлого года МИД Мексики сообщил, что политик попросил предоставить ему убежище в посольстве страны в Кито. Ранее диппредставительство отказывалось впустить полицию для ареста Гласа.