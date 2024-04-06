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Президент Мексики поручил разорвать дипотношения с Эквадором

МЕХИКО, 6 апреля. /ТАСС/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил главе МИД республики Алисии Барсене разорвать дипломатические отношения с Эквадором.

Источник: Reuters

«Я поручил главе МИД объявить о приостановке дипломатических отношений правительства Мексики с Эквадором», — написал Лопес Обрадор на своей странице в Х (ранее Twitter).

Так президент отреагировал на вторжение эквадорских полицейских в посольство Мексики и арест укрывающегося там бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, которому мексиканские власти предоставили политическое убежище. «Это вопиющее нарушение международного права и суверенитета Мексики», — заявил Лопес Обрадор, отметив, что «дал указание главе МИД выступить с заявлением и действовать в рамках закона».

Вечером 5 апреля по местному времени полиция Эквадора взяла штурмом посольство Мексики в Кито и арестовала Гласа.

Ранее власти Мексики заявили, что предоставили Гласу политическое убежище и запросили у эквадорской стороны разрешение вывезти его из Кито.

Бывший вице-президент Эквадора проходит обвиняемым по делу о коррупции. Глас уже отбывал наказание в тюрьме с 2017 по 2022 год. В декабре прошлого года МИД Мексики сообщил, что политик попросил предоставить ему убежище в посольстве страны в Кито. Ранее диппредставительство отказывалось впустить полицию для ареста Гласа.

дипломатия