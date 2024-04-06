Президент Мексики поручил разорвать дипотношения с Эквадором

Бывший вице-президент Эквадора проходит обвиняемым по делу о коррупции. Глас уже отбывал наказание в тюрьме с 2017 по 2022 год. В декабре прошлого года МИД Мексики сообщил, что политик попросил предоставить ему убежище в посольстве страны в Кито. Ранее диппредставительство отказывалось впустить полицию для ареста Гласа.