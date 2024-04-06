Алишеру Темирову поручили исполнять обязанности директора Центра безопасности фармацевтической продукции

В этой должности Алишер Темиров сменит Агзама Нартаева, перешедшего на другую работу..
В 2009 году Темиров окончил Ташкентский фармацевтический институт. Прошел стажировку в Германии в рамках программы обучения лидерству..
При его непосредственном участии Узбекистан получил статус наблюдателя в Европейской и Американской фармакопеях, а также право копирования и гармонизации их текстов при создании Государственной фармакопеи Узбекистана.
Ранее он был председателем комитета по новой медицинской технике Главного управления контроля качества лекарственных средств и медицинской техники Минздрава..
До назначения исполнял обязанности начальника управления регулирования фармацевтического сектора и определения потребности в лекарствах Минздрава.
Напомним, Минздрав планирует создать электронную базу данных о побочных действиях лекарств.