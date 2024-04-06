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Алишеру Темирову поручили исполнять обязанности директора Центра безопасности фармацевтической продукции

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Приказом министра здравоохранения Алишер Темиров назначен исполняющим обязанности директора Центра безопасности фармацевтической продукции, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В этой должности Алишер Темиров сменит Агзама Нартаева, перешедшего на другую работу..

В 2009 году Темиров окончил Ташкентский фармацевтический институт. Прошел стажировку в Германии в рамках программы обучения лидерству..

При его непосредственном участии Узбекистан получил статус наблюдателя в Европейской и Американской фармакопеях, а также право копирования и гармонизации их текстов при создании Государственной фармакопеи Узбекистана.

Ранее он был председателем комитета по новой медицинской технике Главного управления контроля качества лекарственных средств и медицинской техники Минздрава..

До назначения исполнял обязанности начальника управления регулирования фармацевтического сектора и определения потребности в лекарствах Минздрава.

Напомним, Минздрав планирует создать электронную базу данных о побочных действиях лекарств.