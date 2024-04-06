Посольство РФ потребует от США облегчить условия содержания Селезнева в тюрьме

Господин Антонов сказал, что условия содержания россиянина «очень тяжелые». «Раз в два часа он должен отмечаться у тюремных властей. Я задал простой вопрос: а почему, с чем это связано? Он совершал какой-то побег? Какие-то есть опасения в отношении его поведения? Да нет, у него примерное поведение. И ощущение таково, что это просто требование к нашему Роману только потому, что он россиянин», — утверждает посол (цитата по ТАСС).
Анатолий Антонов уверен, что «по сути дела, это своего рода пытки». Посольство в своей ноте хочет добиться, чтобы россиянина освободили от обязанности раз в два часа отмечаться у администрации.
В апреле 2017 года суд Сиэтла признал Романа Селезнева виновным в том, что он являлся лидером группировки хакеров, похитившей $1,2 млрд. Его приговорили к 27 годам заключения. Кроме этого, россиянин признан виновным в ряде других преступлений. По всем эпизодам Селезнев признал вину. Посольство РФ еще в 2022 году жаловалось на условия его содержания в тюрьме.