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Посольство РФ потребует от США облегчить условия содержания Селезнева в тюрьме

Посольство РФ в США направит американским властям ноту с требованием облегчить условия содержания в тюрьме россиянина Романа Селезнева, сообщил посол Анатолий Антонов. По его словам, у господина Селезнева «здоровье неважнецкое», но дипломат не стал «раскрывать все его болезни».

Источник: Reuters

Господин Антонов сказал, что условия содержания россиянина «очень тяжелые». «Раз в два часа он должен отмечаться у тюремных властей. Я задал простой вопрос: а почему, с чем это связано? Он совершал какой-то побег? Какие-то есть опасения в отношении его поведения? Да нет, у него примерное поведение. И ощущение таково, что это просто требование к нашему Роману только потому, что он россиянин», — утверждает посол (цитата по ТАСС).

Анатолий Антонов уверен, что «по сути дела, это своего рода пытки». Посольство в своей ноте хочет добиться, чтобы россиянина освободили от обязанности раз в два часа отмечаться у администрации.

В апреле 2017 года суд Сиэтла признал Романа Селезнева виновным в том, что он являлся лидером группировки хакеров, похитившей $1,2 млрд. Его приговорили к 27 годам заключения. Кроме этого, россиянин признан виновным в ряде других преступлений. По всем эпизодам Селезнев признал вину. Посольство РФ еще в 2022 году жаловалось на условия его содержания в тюрьме.

дипломатия