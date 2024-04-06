Посольство РФ потребует от США облегчить условия содержания Селезнева в тюрьме

Господин Антонов сказал, что условия содержания россиянина «очень тяжелые». «Раз в два часа он должен отмечаться у тюремных властей. Я задал простой вопрос: а почему, с чем это связано? Он совершал какой-то побег? Какие-то есть опасения в отношении его поведения? Да нет, у него примерное поведение. И ощущение таково, что это просто требование к нашему Роману только потому, что он россиянин», — утверждает посол (цитата по ТАСС).