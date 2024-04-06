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Канцлер Австрии не согласился с позицией Макрона по Украине

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его позиция по конфликту на Украине отличается от позиции президента Франции Эмманюэля Макрона. По его словам, Макрон «является сторонником принципа сдерживания», а то время как канцлер выступает «за принцип предосторожности». При этом они оба согласны в вопросах поддержки и солидарности с Украиной, отметил Нехаммер.

Источник: AP 2023

«Мы также считаем, что необходим формат, в котором стороны конфликта снова общаются друг с другом. Основанием для этого является мирный план Владимира Зеленского. Поэтому мы согласны с целью установления прочного мира. В чем мы не согласны, так это в выборе пути достижения этой цели… Я также считаю, что мы должны применять принцип предосторожности, чтобы избежать неконтролируемой эскалации», — пояснил австрийский канцлер в интервью Le Figaro.

26 февраля после встречи с лидерами стран Евросоюза президент Франции не исключил переброску европейских войск на территорию Украины. Его идея не нашла поддержки — об отказе отправлять военных заявили большинство европейских стран, в том числе Великобритания, Венгрия, Германия, Италия, Чехия, Швеция. По данным The Wall Street Journal, Эмманюэль Макрон призывал канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента США Джо Байдена оставить «все военные варианты на столе» в отношениях с Россией, но господа Шольц и Байден такую позицию не одобрили.

Макрон Эмманюэль