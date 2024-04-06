Канцлер Австрии не согласился с позицией Макрона по Украине

«Мы также считаем, что необходим формат, в котором стороны конфликта снова общаются друг с другом. Основанием для этого является мирный план Владимира Зеленского. Поэтому мы согласны с целью установления прочного мира. В чем мы не согласны, так это в выборе пути достижения этой цели… Я также считаю, что мы должны применять принцип предосторожности, чтобы избежать неконтролируемой эскалации», — пояснил австрийский канцлер в интервью Le Figaro.