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Визит президента Казахстана в Узбекистан завершился

В рамках визита президенты двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, посетили крупное ковровое предприятие и достопримечательности Хивы.

Источник: president.uz

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Визит президента Казахстана в Узбекистан завершился, сообщает пресс-служба главы государства.

В международном аэропорту Ургенча высокого гостя проводил Шавкат Мирзиёев. Затем он отбыл в Ташкент.

Напомним, по приглашению Шавката Мирзиёева президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 апреля посетил Узбекистан с визитом.

В рамках программы мероприятий высшего уровня в Хиве президенты Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по региональной повестке.

Особое внимание уделили ускорению проектов кооперации, реализации инвестсоглашений и торговых контрактов в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями на высшем уровне.

Состоялось ознакомление с деятельностью коврового комбината «Хива гиламлари» и выставкой узбекской продукции.

Лидеры двух стран посетили исторические памятники комплекса Ичан-кала и дворец Нуруллабая в Хиве.

Рассказы об истории Хивы и ее вкладе в развитие науки, а также богатая культура и искусство региона произвели большое впечатление на казахстанских гостей.

Шавкат Мирзиеев