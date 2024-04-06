Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге усилили меры безопасности в общественных местах

Усиленный контроль осуществляется за работой спортивных сооружений, общественного транспорта, торгово-развлекательных центров, школ, больниц, вузов и других объектов.

Источник: РИА "Новости"

В Санкт-Петербурге усилены меры безопасности в местах большого скопления людей. Об этом объявил губернатор города Александр Беглов.

Глава государства поставил задачу вывести на новый уровень обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания. Мы принимаем дополнительные меры защиты, — заявил градоначальник.

Особый контроль осуществляется на спортивных объектах, в общественном транспорте, торгово-развлекательных центрах, школах, больницах, вузах и других местах.

Также разрабатывается дополнительный комплекс антитеррористических мер, усилена профилактическая работа, в том числе направленная на повышение личной бдительности петербуржцев.