В Петербурге усилили меры безопасности в общественных местах

В Санкт-Петербурге усилены меры безопасности в местах большого скопления людей. Об этом объявил губернатор города Александр Беглов.
Глава государства поставил задачу вывести на новый уровень обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания. Мы принимаем дополнительные меры защиты, — заявил градоначальник.
Особый контроль осуществляется на спортивных объектах, в общественном транспорте, торгово-развлекательных центрах, школах, больницах, вузах и других местах.
Также разрабатывается дополнительный комплекс антитеррористических мер, усилена профилактическая работа, в том числе направленная на повышение личной бдительности петербуржцев.