Глава МИД Молдовы рассказал, введет ли республика визовый режим со странами СНГ

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Молдова не планирует вводить визовый режим со странами СНГ, в том числе с Российской Федерацией, об этом в телеэфире заявил министр иностранных дел республики Михаил Попшой.
На рассмотрении у депутатов парламента Молдовы находится законопроект по денонсации соглашения о безвизовом передвижении граждан государств СНГ. Ряд оппозиционных партий высказали опасение, что это может привести к введению визового режима с Россией и странами СНГ.
«Нет, он (визовый режим со странами СНГ, с РФ — ред.) невозможен до тех пор, пока ни одна страна не денонсировала договор о свободном передвижении, таких рисков нет. По крайней мере, с нашей стороны таких планов нет», — заявил глава молдавского МИД.
Он отметил, что соглашение о безвизовом передвижении граждан государств СНГ бесполезно, поскольку его денонсировала Россия, Казахстан и некоторые другие страны.
«Там остались только Кыргызстан, Таджикистан и Молдова, насколько помню. Это было абсолютно нерабочее соглашение, когда из него вышли Россия, Казахстан и остальные, а остались только 2−3 страны. Это было бессмысленно, и таких вот договоров очень много. Свободное передвижение — результат двусторонних соглашений, которые у нас есть практически со всеми странами в СНГ», — добавил Попшой.
Ранее спикер молдавского парламента Игорь Гросу также утверждал, что в рамках СНГ есть соглашения, в которых нуждается Молдова, и что денонсация всех соглашений, подписанных страной в рамках содружества, не предусмотрена.
Денонсация Молдовой соглашений с СНГ подвергается острой критике со стороны оппозиции. Так, независимый депутат, член партии «Возрождение» Василий Боля ранее заявлял, что руководство Молдовы денонсирует большинство соглашений с СНГ в угоду ЕС, рассчитывая, что это позволит правящей партии PAS остаться у власти.
Парламент Республики Молдова в 2023 году денонсировал 20 соглашений с СНГ. Пресс-секретарь правительства Даниел Водэ заявил о том, что власти Молдовы определили свыше 119 договоров, подписанных в рамках СНГ, которые «не представляют ценности для граждан республики». По его словам, на данный момент начаты законные процедуры о расторжении 79 из этих документов.
По состоянию на начало 2023 года, когда начался процесс денонсации, республика была участницей 282 договоров в рамках содружества.