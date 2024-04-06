Глава МИД Молдовы рассказал, введет ли республика визовый режим со странами СНГ

«Там остались только Кыргызстан, Таджикистан и Молдова, насколько помню. Это было абсолютно нерабочее соглашение, когда из него вышли Россия, Казахстан и остальные, а остались только 2−3 страны. Это было бессмысленно, и таких вот договоров очень много. Свободное передвижение — результат двусторонних соглашений, которые у нас есть практически со всеми странами в СНГ», — добавил Попшой.