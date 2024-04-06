Братское «спасибо»: Токаев поблагодарил Жапарова и народ Кыргызстана за помощь

АСТАНА, 6 апр — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым Касым, передает Акорда (с казахского Белая орда, официальная резиденция президента Казахстана — Sputnik).
«Президент Токаев поблагодарил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана за оказанную братскую помощь в связи с наводнениями», — говорится в сообщении.
По словам казахстанского лидера, это еще одно свидетельство истинной дружбы, солидарности и тесных союзнических отношений двух государств.
«Главы государств с удовлетворением отметили динамичное развитие казахско-кыргызских отношений по всем направлениям», — отмечается в сообщении.
Президенты, добавили в пресс-службе, обсудили перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
Президент Кыргызстана подтвердил, что в ближайшее время по приглашению Касым-Жомарта Токаева посетит Казахстан с официальным визитом.