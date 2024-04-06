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Братское «спасибо»: Токаев поблагодарил Жапарова и народ Кыргызстана за помощь

Президент Кыргызстана подтвердил, что в ближайшее время по приглашению Касым-Жомарта Токаева посетит Казахстан с официальным визитом.

Источник: Reuters

АСТАНА, 6 апр — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым Касым, передает Акорда (с казахского Белая орда, официальная резиденция президента Казахстана — Sputnik).

«Президент Токаев поблагодарил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана за оказанную братскую помощь в связи с наводнениями», — говорится в сообщении.

По словам казахстанского лидера, это еще одно свидетельство истинной дружбы, солидарности и тесных союзнических отношений двух государств.

«Главы государств с удовлетворением отметили динамичное развитие казахско-кыргызских отношений по всем направлениям», — отмечается в сообщении.

Президенты, добавили в пресс-службе, обсудили перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Президент Кыргызстана подтвердил, что в ближайшее время по приглашению Касым-Жомарта Токаева посетит Казахстан с официальным визитом.