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Житель Качугского района Сергей Пьянков погиб в зоне СВО

Прощение с бойцом состоится 8 апреля в 12:00.

Источник: Комсомольская правда

В Качугском районе простятся с Сергеем Пьянковым, заместителем командира взвода, командиром мотострелкового отделения, погибшим в зоне спецоперации. Бойца проводят в последний путь 8 апреля в 12:00 в деревне Шеина. Об этом сообщается на официальной странице в социальных сетях администрации района.

— Низкий поклон и вечная память Герою, нашему земляку, отдавшему жизнь за мир, — говорится в сообщении.

Сергей Пьянков родился 23 сентября 1991 года в деревне Шеина Бутаковского сельского поселения. После окончания школы, в 2010 ушел на срочную службу в армию. Сергей женат, у него трое детей. В ноябре 2023 года мужчина подписал контракт. Геройски погиб в боях 7 марта 2024 года.