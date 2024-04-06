Житель Качугского района Сергей Пьянков погиб в зоне СВО

Сергей Пьянков родился 23 сентября 1991 года в деревне Шеина Бутаковского сельского поселения. После окончания школы, в 2010 ушел на срочную службу в армию. Сергей женат, у него трое детей. В ноябре 2023 года мужчина подписал контракт. Геройски погиб в боях 7 марта 2024 года.