Грызлов: полет Василевской на МКС — не космический туризм

МИНСК, 6 апр — Sputnik. Полет белорусской женщины-космонавта Марины Василевской на МКС стал еще одним шагом в развитии союзной космонавтики, Беларусь и Россия продолжат углублять сотрудничество в этой области, заявил посол России в Беларуси Борис Грызлов.
В субботу, 6 апреля, российский пилотируемый космический корабль «Союз МС-24» отстыковался от МКС и благополучно вернулся на Землю вместе с космонавтом из России Олегом Новицким и первой белорусской женщиной-космонавтом Мариной Василевской. Космонавты провели на станции почти две недели, сам полет прошел в штатном режиме.
Впервые в истории на Международной космической станции вместе с коллегами из NASA работал экипаж из Союзного государства.
«В текущей ситуации этот факт, конечно, имеет большое символическое значение. Но полет Марины Василевской — это не космический туризм. На борту МКС она провела ряд исследований в разных областях — от спектральной фотосъемки до биомедицины. Научная программа разрабатывалась несколько месяцев, и каждый час на орбите использовался по максимуму», — отметил Грызлов.
Он обратил внимание на то, что очень показательным является тот факт, что Россия и Беларусь очень быстро прошли путь от обсуждения возможности такого полета к его реализации на практике. Так, в апреле 2022 года российский президент Владимир Путин после посещения с белорусским коллегой Александром Лукашенко космодрома Восточный поставил перед «Роскосмосом» задачу по организации полета.
В марте прошлого года с визитом в Минск приезжал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, который обсудил с белорусскими коллегами параметры планируемого полета. Таким образом, от идеи до реализации прошло меньше двух лет. Это, отметил Грызлов, рекордные сроки, когда речь идет о космосе.
«В этой области у нас накоплен большой опыт. Белорусская ССР всегда была в числе лидеров по разработке космических технологий. Для советской космической программы белорусские инженеры создавали оптические приборы, системы управления пусками ракет, программные комплексы для обработки изображений, системы дистанционного зондирования Земли», — обратил внимание Грызлов.
Он пояснил, что совместная работа по освоению космоса продолжилась уже в рамках Союзного государства. Сейчас, например, ведется подготовка рабочего проекта нового российско-белорусского космического аппарата для съемки Земли с разрешением 0,35 метра, которое фактически позволит из космоса разглядеть лист бумаги формата А4. Запустить спутник планируется в 2029 году.
«Не менее важны реализуемые сейчас союзные программы по развитию производства полупроводников, процессоров и другой микроэлектроники, соответствующей современным техпроцессам. Финансирование, ресурсы и специалисты у нас имеются», — констатировал Грызлов.
Он подчеркнул, что Россия и Беларусь добились больших успехов в совместной разработке и эксплуатации космических аппаратов, а сейчас сотрудничество в этой области выходит на новый уровень. Полет Василевской на МКС — еще один важный шаг в союзной космонавтике.
«От всей души поздравляю Марину Василевскую с первым космическим стартом и успешным выполнением всей намеченной программы исследований», — подытожил Грызлов.