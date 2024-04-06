Грызлов: полет Василевской на МКС — не космический туризм

Он обратил внимание на то, что очень показательным является тот факт, что Россия и Беларусь очень быстро прошли путь от обсуждения возможности такого полета к его реализации на практике. Так, в апреле 2022 года российский президент Владимир Путин после посещения с белорусским коллегой Александром Лукашенко космодрома Восточный поставил перед «Роскосмосом» задачу по организации полета.