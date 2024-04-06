Токаев обратился к блогерам и СМИ

Ранее Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым. В разговоре с акимом Президент заявил, что ни одна семья, ни один житель области не останутся без внимания государства, и поручил передать им теплые слова приветствия и поддержки. Как отмечалось ранее, Глава государства держит на контроле паводковую ситуацию в регионе. Все меры по снижению опасности затопления принимаются и будут усилены. Правительство сообщает, что окажет помощь гражданам, пострадавшим от наводнения, материальные потери будут компенсированы. По данным областного оперативного штаба, с момента объявления режима ЧС из города Кульсары в Атырауской области было эвакуировано 12 тысяч жителей, из них порядка пяти тысяч детей. Кроме того, в Костанае введен режим ЧС, пик воды ожидается ночью или вечером 6 апреля.