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Токаев обратился к блогерам и СМИ

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу Казахстана в связи с паводковой ситуацией в ряде регионов страны, передает Tengrinews.kz.

Источник: Reuters

В своем выступлении Глава государства обратился к представителям СМИ и блогерам.

«Обращаюсь к средствам массовой информации, лидерам мнений и блогерам: не распространяйте непроверенную информацию, которая способствует возникновению паники. В такой ситуации особое значение имеют действия, направленные на консолидацию власти и общества. Прошу граждан доверять только официальным источникам информации», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства выразил благодарность спасателям, полицейским, волонтерам и всем неравнодушным гражданам, вовлеченным в борьбу со стихией.

«В этот сложный для страны момент как никогда важны единство и сплоченность нашего общества. Уверен, вместе мы обязательно преодолеем эту стихию», — резюмировал свое обращение к казахстанцам Президент.

По приказу Главы государства Министерство обороны направит дополнительные воинские соединения на борьбу со стихией.

«Даю поручение правительству разбронировать государственный материальный резерв, помочь жителям», — заявил Президент Токаев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым. В разговоре с акимом Президент заявил, что ни одна семья, ни один житель области не останутся без внимания государства, и поручил передать им теплые слова приветствия и поддержки. Как отмечалось ранее, Глава государства держит на контроле паводковую ситуацию в регионе. Все меры по снижению опасности затопления принимаются и будут усилены. Правительство сообщает, что окажет помощь гражданам, пострадавшим от наводнения, материальные потери будут компенсированы. По данным областного оперативного штаба, с момента объявления режима ЧС из города Кульсары в Атырауской области было эвакуировано 12 тысяч жителей, из них порядка пяти тысяч детей. Кроме того, в Костанае введен режим ЧС, пик воды ожидается ночью или вечером 6 апреля.