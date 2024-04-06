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Международные учения НАТО пройдут в Румынии, участвует и Молдова

Учения пройдут в водах Черного моря и дельте Дуная, в них примет участие и Молдова.

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. В Румынии пройдут международные учения НАТО «Морской щит-24» в водах Черного моря и дельте Дуная, сообщили в Минобороны страны.

Маневры запланированы на период с 8 по 21 апреля, в них примут участие Молдова, Болгария, Франция, Грузия, Греция, Италия, Великобритания, Нидерланды, Польша, Португалия, Турция и США.

«Более 2200 военнослужащих и 135 технических средств (27 морских и речных судов, 17 самолетов и 91 автомобиль и катер) пройдут подготовку на Черном море, в прибрежной зоне, на реке и в дельте Дуная», — говорится в сообщении ведомства.

В рамках учений военнослужащие отработают задачи по морскому и речному контролю, поиску на суше и на море, оказанию помощи судну, терпящему бедствие, и обеспечению безопасности критически важной инфраструктуры.