Международные учения НАТО пройдут в Румынии, участвует и Молдова

«Более 2200 военнослужащих и 135 технических средств (27 морских и речных судов, 17 самолетов и 91 автомобиль и катер) пройдут подготовку на Черном море, в прибрежной зоне, на реке и в дельте Дуная», — говорится в сообщении ведомства.