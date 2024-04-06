Вместе с тем, военный потенциал России только растет. Западу, скорее всего, нет смысла создавать огромную индустрию по производству снарядов, способную вечно поддерживать огонь украинских орудий, так как есть вероятность, что в довольно близкой перспективе у Украины закончатся люди, считает автор.



«Тогда, к сожалению, нам придется сосредоточиться на собственной обороне», — заключил он.



В начале марта парламентарий Джон Хили заявил, что Великобритания не готова противостоять России из-за состояния вооруженных сил.



Россия в последние годы не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Брюсселе расширение инициатив объясняют необходимостью «сдерживания российской агрессии». При этом президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По словам Путина, страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах, тогда как Москва готова к диалогу.