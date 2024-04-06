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The Telegraph: мощь России растет, а Запад ищет средства на оборону

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Мощь России растет, в то время как Запад пытается найти средства на оборону, пишет обозреватель The Daily Telegraph Льюис Пейдж.

Источник: © РИА Новости

«В демократических странах Западной Европы мы — говоря прямо — настолько зависимы от наших раздутых государств всеобщего благосостояния, что можем выискивать лишь копейки на оборону», — говорится в публикации.

Вместе с тем, военный потенциал России только растет. Западу, скорее всего, нет смысла создавать огромную индустрию по производству снарядов, способную вечно поддерживать огонь украинских орудий, так как есть вероятность, что в довольно близкой перспективе у Украины закончатся люди, считает автор.

«Тогда, к сожалению, нам придется сосредоточиться на собственной обороне», — заключил он.

В начале марта парламентарий Джон Хили заявил, что Великобритания не готова противостоять России из-за состояния вооруженных сил.

Россия в последние годы не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Брюсселе расширение инициатив объясняют необходимостью «сдерживания российской агрессии». При этом президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По словам Путина, страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах, тогда как Москва готова к диалогу.