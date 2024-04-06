Лукашенко поздравил экипаж «Союз МС-24» с успешной посадкой

Василевская первая в истории суверенной Беларуси отправилась в космос. Полет корабля «Союз МС-25» стартовал 23 марта. Он занял двое суток, а стыковка с МКС прошла 25 марта. За время пребывания на МКС Василевской необходимо было провести ряд экспериментов. В том числе узнать, как штаммы пробиотиков молочнокислых микроорганизмов и бифидобактерий ведут себя в невесомости.