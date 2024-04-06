Лукашенко поздравил экипаж «Союз МС-24» с успешной посадкой

МИНСК, 6 апр — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил экипаж корабля «Союз МС-24» с успешной посадкой, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
В субботу спускаемый аппарат «Союз МС-24» вернулся на Землю.
«Президент пригласил весь экипаж корабля и людей, осуществлявших подготовку к полету, в гости в Беларусь», — говорится в сообщении.
Трансляцию спуска аппарата на Землю вел Центр управления полетами «Роскосмоса». Василевская после приземления поблагодарила всех за поддержку.
«Эмоции невероятные, море ощущений», — сказала она. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов подарил белоруске матрешку с ее изображением.
На станции Олег Новицкий и Марина Василевская находились 12 суток. Для героя РФ это был уже четвертый полет. В вот астронавт из США О`Хара и белоруска впервые были на станции. Правда, американка провела в космосе 204 дня.
Василевская первая в истории суверенной Беларуси отправилась в космос. Полет корабля «Союз МС-25» стартовал 23 марта. Он занял двое суток, а стыковка с МКС прошла 25 марта. За время пребывания на МКС Василевской необходимо было провести ряд экспериментов. В том числе узнать, как штаммы пробиотиков молочнокислых микроорганизмов и бифидобактерий ведут себя в невесомости.
Василевская, а также ее дублер Анастасия Ленкова, согласно недавно принятому указу президента Беларуси, официально считаются белорусскими космонавтами.