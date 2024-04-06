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Лукашенко поздравил экипаж «Союз МС-24» с успешной посадкой

Спускаемый аппарат «Союз МС-24», на борту которого находились россиянин Олег Новицкий, первая женщина-космонавт из Беларуси Марина Василевская и американка Лорал О’Хара, вернулся на Землю в субботу.

Источник: AP 2023

МИНСК, 6 апр — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил экипаж корабля «Союз МС-24» с успешной посадкой, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

В субботу спускаемый аппарат «Союз МС-24» вернулся на Землю.

«Президент пригласил весь экипаж корабля и людей, осуществлявших подготовку к полету, в гости в Беларусь», — говорится в сообщении.

Трансляцию спуска аппарата на Землю вел Центр управления полетами «Роскосмоса». Василевская после приземления поблагодарила всех за поддержку.

«Эмоции невероятные, море ощущений», — сказала она. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов подарил белоруске матрешку с ее изображением.

На станции Олег Новицкий и Марина Василевская находились 12 суток. Для героя РФ это был уже четвертый полет. В вот астронавт из США О`Хара и белоруска впервые были на станции. Правда, американка провела в космосе 204 дня.

Василевская первая в истории суверенной Беларуси отправилась в космос. Полет корабля «Союз МС-25» стартовал 23 марта. Он занял двое суток, а стыковка с МКС прошла 25 марта. За время пребывания на МКС Василевской необходимо было провести ряд экспериментов. В том числе узнать, как штаммы пробиотиков молочнокислых микроорганизмов и бифидобактерий ведут себя в невесомости.

Василевская, а также ее дублер Анастасия Ленкова, согласно недавно принятому указу президента Беларуси, официально считаются белорусскими космонавтами.

Лукашенко Александр