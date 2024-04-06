«Белая Русь» избрала делегатов ВНС

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. РОО «Белая Русь» избрала 80 делегатов Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент БЕЛТА.



Такое решение принято сегодня на V съезде РОО «Белая Русь».

Романов: только зрелая личность способна отвечать на вызовы, брошенные нашей стране Романов: воспитывать уважение к госсимволам необходимо с самого детства «Это делегаты из всех регионов нашей страны. Это люди, которые зарекомендовали себя как профессионалы. Они будут доносить своим коллективам те решения, которые будут приняты на Всебелорусском народном собрании», — отметил председатель РОО «Белая Русь» Олег Романов.

«Мы долго формировали список наших делегатов. Неоднократно проводились консультации, — дополнил Олег Романов. — Хочу сказать, что список делегатов ВНС от “Белой Руси” сбалансирован по регионам, возрастам. Будет представлен и человек от земли, и из студенческой аудитории, врач, ученый. Поэтому “Белая Русь” будет полно и равномерно представлена в ВНС».-0- Делегат ВНС: своим трудом мы проявляем любовь к Родине, преданность стране Радьков: на делегатов ВНС возложена большая ответственность, но мы справимся Фото Рамиля Насибулина

