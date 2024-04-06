Лукашенко одобрил проект соглашения Беларуси и Венесуэлы о воздушном сообщении

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 апреля 2024 года, в пятницу, одобрил проект соглашения Беларуси и Венесуэлы о воздушном сообщении, проинформировали в пресс-службе президента.
В сообщении сказано, что глава государства подписал указ № 138, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного соглашения Беларуси и Венесуэлы, связанный с воздушным сообщением. В пресс-службе уточнили, что на проведение переговоров по указанному проекту соглашения, а также на его подписание было уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил экипаж корабля «Союз МС-24» с успешной посадкой на Землю.