Лукашенко одобрил проект соглашения Беларуси и Венесуэлы о воздушном сообщении

В сообщении сказано, что глава государства подписал указ № 138, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного соглашения Беларуси и Венесуэлы, связанный с воздушным сообщением. В пресс-службе уточнили, что на проведение переговоров по указанному проекту соглашения, а также на его подписание было уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций.