В Беларуси официально опубликовали закон, который вводит СМС-повестки

Штраф за нарушение гражданами обязанностей по воинскому учету вырастет с 3 до 25 БВ, а за нарушение должностным лицом обязанностей по воинскому учету или воспрепятствование выполнению гражданами обязанностей по воинскому учету — с 4−5 до 30 БВ.