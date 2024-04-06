В Беларуси официально опубликовали закон, который вводит СМС-повестки

В частности, вводится обязанность граждан в военное время и период мобилизации являться на пункты сбора после оповещения посредством СМС. В мирное время СМС-сообщение будут дополнять и другими источниками информирования.
Новый порядок вручения повесток призывникам предполагает, что они могут вручаться по месту работы и по месту фактического нахождения.
Неявка без уважительных причин на мероприятия по призыву на воинскую службу по повестке или направлению военного комиссариата влечет наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин (БВ).
Штраф за неоповещение граждан о вызове в военкомат, орган государственной безопасности вырастет с 3 до 20 БВ, а за повторное нарушение — с 4−6 до 20−30 БВ.
Штраф за нарушение гражданами обязанностей по воинскому учету вырастет с 3 до 25 БВ, а за нарушение должностным лицом обязанностей по воинскому учету или воспрепятствование выполнению гражданами обязанностей по воинскому учету — с 4−5 до 30 БВ.
Закон упрощает порядок медицинского освидетельствования граждан при призыве на воинскую службу.
Кроме того, изменен возраст первоначального приема граждан мужского пола на воинский учет с 16 на 17 лет. Это позволит максимально приблизить результаты медицинского освидетельствования граждан к приписке и призыву на срочную военную службу.