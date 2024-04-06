Текслер: Паводковая обстановка напряженная, но контролируемая

Сообщается, что состоялось оперативное совещание с главами муниципальных образований, представителями региональных министерств и федеральных структур. «Паводковая обстановка в Челябинской области остается напряженной, но контролируемой. Круглосуточно мониторим ситуацию, находимся на связи с главами муниципалитетов. Сегодня отмечена общая тенденция к снижению уровня воды и прохождению пика паводка в некоторых территориях. Тем не менее, на полях еще остается много снега, расслабляться рано. Также в скором времени половодье ожидается в центральных районах области, в северной и горнозаводской части региона», — отметил Алексей Текслер.