Текслер: Паводковая обстановка напряженная, но контролируемая

Паводковая обстановка в Челябинской области остается напряженной, но контролируемой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что состоялось оперативное совещание с главами муниципальных образований, представителями региональных министерств и федеральных структур. «Паводковая обстановка в Челябинской области остается напряженной, но контролируемой. Круглосуточно мониторим ситуацию, находимся на связи с главами муниципалитетов. Сегодня отмечена общая тенденция к снижению уровня воды и прохождению пика паводка в некоторых территориях. Тем не менее, на полях еще остается много снега, расслабляться рано. Также в скором времени половодье ожидается в центральных районах области, в северной и горнозаводской части региона», — отметил Алексей Текслер.
В Троицке сооружен временный водовод, восстановлена работа котельной. В Брединском районе ситуация стабилизируется. В селе Варна уровень воды понизился на 1,8 м. В Карталинском районе ситуация нормализовалась, идет работа по определению ущерба. В Нагайбакском районе на особом контроле сброс из пруда Хрустального.
В поселке Переселенческом Нагайбакского района подтоплено 9 приусадебных участков. Вода из домов ушла. В поселке Фершампенуаз подтоплен 1 жилой дом и 17 приусадебных участков. В поселке Кассельском подтоплено 11 приусадебных участков.
В Пластовском районе уровень воды поднялся. Ночью туда была направленна группировка сил МЧС. В настоящее время вода пошла на спад. В поселке Михайловка подтоплено 2 жилых дома и 3 приусадебных участка. В селе Уйском подтоплены 7 приусадебных участков.
На местах вместе со специалистами районных администраций работают сотрудники МЧС, МВД, военнослужащие Уральского учебного спасательного центра МЧС России, работники пожарно-спасательных гарнизонов, привлечена спецтехника. Развернуты пункты временного размещения людей.
На особом контроле находятся 11 мест перелива воды через автодороги.