Ермак заявил, что соглашение Украины с Россией сейчас совершенно невозможно

«Ермак, который возглавлял переговорную группу Украины с Россией в начале войны, заявил, что соглашение с Москвой сейчас совершенно невозможно», — пишет издание.
В интервью газете Ермак выступил с утверждением, что россияне якобы не заинтересованы ни в каких переговорах. «(Россияне — ред.) хотят капитуляции Украины. Но этого никогда не произойдет — все мы, кто сейчас на Украине, никогда не примем никаких компромиссов в отношении нашей независимости…», — заявил глава офиса Зеленского.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как уточняли в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Российский президент Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.