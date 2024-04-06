Бойца СВО проводили в последний путь в Заларинском районе Приангарья

В Заларинском районе простились с участником СВО Сергеем Жилкиным. В ноябре 2023 года военнослужащий пропал без вести. Недавно пришли печальные известия — Сергей погиб на территории Украины, защищая Родину, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) мэра Заларинского района Владимира Самойловича.
Родился Сергей 21 марта 1995 года в деревне Красное Поле. После школы окончил Заларинский агропромышленный техникум и отправился служить в армию на Дальний Восток. Был удостоен знака «50 отличных караулов». По возвращению из армии жил и работал в поселке Кутулик. Там создал семью и воспитывал двоих детей-близнецов.
В 2022 году после объявления частичной мобилизации Сергей сам пришел в военкомат и заявил о желании отправиться в зону боевых действий. В 2023 году в результате минометной атаки получил ранение и пришел в отпуск. По его окончанию вновь вернулся на передовую. На счету бойца множество штурмов. Он лично сбил три вражеских беспилотника из автомата Калашникова. За это получил медаль «За боевые заслуги».