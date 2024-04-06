Бойца СВО проводили в последний путь в Заларинском районе Приангарья

В 2022 году после объявления частичной мобилизации Сергей сам пришел в военкомат и заявил о желании отправиться в зону боевых действий. В 2023 году в результате минометной атаки получил ранение и пришел в отпуск. По его окончанию вновь вернулся на передовую. На счету бойца множество штурмов. Он лично сбил три вражеских беспилотника из автомата Калашникова. За это получил медаль «За боевые заслуги».