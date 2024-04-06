Казахстан ратифицировал поправки в соглашение с Узбекистаном о взаимных поездках граждан

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан “О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года”, — говорится в сообщении в субботу.
Целью закона названо создание правовой основы для дальнейшего развития дружественных отношений между двумя государствами, урегулирования поездок их граждан, а также создания благоприятных условий для пребывания граждан одного государства на территории другого.
Поправками предусматривается упрощенный порядок пребывания граждан Казахстана и Узбекистана на их территориях без регистрации в компетентных органах, если период их пребывания не превышает 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы государства той или иной стороны.
Ранее указанный срок пребывания без временной регистрации составлял пять дней.