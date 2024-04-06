Токаев внес поправки в законодательные акты по вопросам ведения бизнеса

рыбного хозяйства, предусматривающие возможность искусственного выращивания рыбы на перспективных земельных участках сельскохозяйственного назначения; карантина растений, предусматривающие снижение административной нагрузки на перемещение подкарантинной продукции (отмена фитосанитарного сертификата); промышленности, предусматривающие обеспечение отечественным сырьем казахстанских предприятий обрабатывающей промышленности; нефтегазовой отрасли, предусматривающие конкретизацию перечня документов, подтверждающих происхождение продуктов переработки сырой нефти; финансового рынка, предусматривающие упрощение процедур для бизнеса при взаимодействии с банками; регистрации юридических лиц, предусматривающие перевод в электронный формат оказания государственных услуг по госрегистрации/перерегистрации юридических лиц и их филиалов и др.