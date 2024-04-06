Бозумбаев сообщил о планах объявления режима ЧС в Атырау

«Я думаю, что мы будем объявлять режим ЧС в городе Атырау, в первую очередь. Вот как он был объявлен в Кульсарах, также он будет объявлен и в Атырау. Но не для того, чтобы люди сильно переживали. Мы сегодня составляем план по борьбе с паводком на реке Жайык. Потому что сейчас пропуски со стороны Российской Федерации составляют 3 тыс., а в дальнейшем, возможно, будут 4−4,5 тыс. И где-то есть 20 дней, когда до Атырау дойдет эта вода. Поэтому мы должны быть готовы укрепить свои все дамбы, выкопать необходимые каналы и сбрасывать воду, не доходя до Атырау», — сказал Бозумбаев в субботу.