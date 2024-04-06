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В МИД России прокомментировали инцидент с падением дрона в Рыбницком районе

Москва ожидает от молдавских властей тщательного расследования инцидента с новой атакой беспилотника на воинскую часть в Приднестровье.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Атака дрона-камикадзе на воинскую часть в Рыбницком районе является провокацией, направленной на обострение ситуации вокруг Приднестровья, об этом говорится в распространенном МИД России заявлении.

«Рассматриваем это происшествие как очередную провокацию, направленную на обострение и без того напряженной ситуации вокруг Приднестровья. Ожидаем тщательного расследования всех обстоятельств случившегося. Рассчитываем, что те, кто стоит за этой безрассудной акцией, в полной мере осознают её опасные последствия», — говорится в заявлении.

Приднестровские спецслужбы 5 апреля сообщили о новом ударе беспилотника по территории региона. Согласно опубликованным ими данным, дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе, расположенную в шести километрах от границы с Украиной. Уточнялось, что целью была радиолокационная станция, которой нанесены незначительные повреждения. В Бюро по реинтеграции Молдовы в связи с инцидентом сообщили, что компетентные органы анализируют всю появившуюся в СМИ информацию.

Следственный комитет Приднестровья 6 апреля возбудил уголовное дело о диверсии.