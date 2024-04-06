В МИД России прокомментировали инцидент с падением дрона в Рыбницком районе

Приднестровские спецслужбы 5 апреля сообщили о новом ударе беспилотника по территории региона. Согласно опубликованным ими данным, дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе, расположенную в шести километрах от границы с Украиной. Уточнялось, что целью была радиолокационная станция, которой нанесены незначительные повреждения. В Бюро по реинтеграции Молдовы в связи с инцидентом сообщили, что компетентные органы анализируют всю появившуюся в СМИ информацию.