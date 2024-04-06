Лукашенко сообщил, что не спал ночь, наблюдая возвращение Василевской с МКС

МИНСК, 6 апр — Sputnik. Глава белорусского государства Александр Лукашенко рассказал, у него сегодня была бессонная ночь, поскольку он в прямом эфире наблюдал за возвращением первого космонавта Беларуси Марины Васлиевской с орбиты Международной космической станции.
«Эмоции самые тяжелые. Потому что ночь бессонная. Я смотрел в прямом эфире отстыковку спускаемого аппарата», — ответил Лукашенко на вопрос о своих эмоциях, связанных с возвращением Василевской на Землю. Видео с заявлениями президента размещено в Telegram-канале «Пул Первого».
При этом он сравнил свои переживаниями с теми, что испытывают родители за своих детей.
«Когда твои дети будут в космосе, поймешь, что такое гражданка Беларуси, гражданин Беларуси в космосе», — сказал президент, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Глава государства подчеркнул, что если бы «не дай бог бы что случилось», то вся бы вина была на нем.
По его словам, он пересмотрел кадры возвращения «Союза МС-24» несколько раз.
«Я очень доволен, что все закончилось. И сам себе подумал: ну больше в эту игру я играть не буду», — добавил президент.
Ранее в субботу Лукашенко поздравил экипаж корабля «Союз МС-24», в составе экипажа которого также были уроженец Беларуси, россиянин Олег Новицкий и американка Лорал О’Хара, с успешной посадкой и пригласил их, а также тех, кто осуществлял подготовку к полету, в гости в Беларусь.
Первая
Марина Василевская — первая гражданка Беларуси, отправившаяся в космос. Ее полет начался 23 марта на корабле «Союз МС-25» вместе с Олегом Новицким и астронавтом NASA Трейси Дайсон. Полет занял двое суток, стыковка с МКС произошла в 18:03 мск (совпадает с минским временем) 25 марта. Еще через пару часов после выравнивания давления экипаж открыл люки и перешел на станцию.
В программу пребывания Василевской на МКС входил ряд научных экспериментов.
Василевская, а также ее дублер Анастасия Ленкова, согласно недавно принятому указу президента Беларуси, официально считаются белорусскими космонавтами.