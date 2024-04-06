Лукашенко сообщил, что не спал ночь, наблюдая возвращение Василевской с МКС

Ранее в субботу Лукашенко поздравил экипаж корабля «Союз МС-24», в составе экипажа которого также были уроженец Беларуси, россиянин Олег Новицкий и американка Лорал О’Хара, с успешной посадкой и пригласил их, а также тех, кто осуществлял подготовку к полету, в гости в Беларусь.