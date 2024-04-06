США не помогут. В Европе забили тревогу из-за возмездия России

В Кремле заявляли, что принятие таких решений «будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права». В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы.