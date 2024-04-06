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США не помогут. В Европе забили тревогу из-за возмездия России

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Конфискация российских активов ударит по ЕС, но США это не волнует, заявил профессор права и экономики Высшей коммерческой школы Парижа Армин Штайнбах в статье для Figaro.

Источник: Reuters

«Если у Соединенных Штатов на кон поставлено мало интересов, то для Европейского Союза это было бы равносильно выстрелу себе в ногу», — считает аналитик.

По словам эксперта, ответные меры Москвы коснутся в первую очередь европейских стран. Во-первых, ЕС держит в российских резервных активах более двухсот миллиардов евро, что намного превышает сумму, хранимую США, отметил Штайнбах.

Во-вторых, изъятие российских средств подорвет доверие инвесторов к ЕС как к гаранту прав собственности, что, по мнению автора материала, не очень беспокоит доминирующую экономическую державу в лице Америки.

«Это делает Европу наиболее вероятной мишенью для возмездия», — предупредил аналитик.

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. В Брюсселе обсуждают пути использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины.

В Кремле заявляли, что принятие таких решений «будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права». В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы.

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