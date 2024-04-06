США не помогут. В Европе забили тревогу из-за возмездия России

«Если у Соединенных Штатов на кон поставлено мало интересов, то для Европейского Союза это было бы равносильно выстрелу себе в ногу», — считает аналитик.
Во-вторых, изъятие российских средств подорвет доверие инвесторов к ЕС как к гаранту прав собственности, что, по мнению автора материала, не очень беспокоит доминирующую экономическую державу в лице Америки.
«Это делает Европу наиболее вероятной мишенью для возмездия», — предупредил аналитик.
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. В Брюсселе обсуждают пути использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие таких решений «будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права». В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы.