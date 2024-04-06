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Анатолий Локоть вспомнил, как 10 лет назад победил на выборах мэра Новосибирска

Бывший мэр выразил благодарность всем, кто его поддерживал на посту.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Анатолий Локоть вспомнил, как 10 лет назад стал мэром. Сообщение об этом он опубликовал в своём телеграм-канале. Поводом для публикации стала знаменательная для Анатолия Локтя дата — 6 апреля. Именно в этот день, 10 лет назад, 6 апреля 2014 года он неожиданно для всех победил на выборах мэра Новосибирска.

«Это были годы напряжённой работы и серьёзных испытаний, выпавших нашей Родине. Избирательная кампания 2014 года совпала с очень важными историческими событиями — воссоединением Крыма с Россией. И для меня глубоко символично, что эти 10 лет прошли под знаком “Крымской весны” — вспоминает Анатолий Локоть.

Бывший мэр выразил благодарность всем, кто его поддерживал на посту и подчеркнул, что достигнутые успехи стали возможны только благодаря слаженной работе многих людей — работников мэрии, специалистов учреждений и предприятий.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что известные жители Новосибирска рассказали, кого бы они выбрали на пост мэра.