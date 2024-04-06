Анатолий Локоть вспомнил, как 10 лет назад победил на выборах мэра Новосибирска

Анатолий Локоть вспомнил, как 10 лет назад стал мэром. Сообщение об этом он опубликовал в своём телеграм-канале. Поводом для публикации стала знаменательная для Анатолия Локтя дата — 6 апреля. Именно в этот день, 10 лет назад, 6 апреля 2014 года он неожиданно для всех победил на выборах мэра Новосибирска.