Путин подписал ряд важных законов: подробности

Президент РФ Владимир Путин принял ряд законов. Они опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Подробнее о них — в материале URA.RU.
- Путин ввел штрафы до полумиллиона рублей за самовольную замену газового оборудования без соответствующего разрешения, передает «Ридус». Кроме того, россияне за отказ допускать сотрудников газовых служб в жилище могут быть оштрафованы на сумму от пяти до 10 тысяч рублей.
- Российский глава утвердил закон, гарантирующий вдовам участников спецоперации сохранение их рабочих мест на протяжении года после смерти супругов. Эта мера предоставит женщинам, потерявшим мужей во время спецоперации, стабильность и поддержку в трудоустройстве.
- Путин освободил участников спецоперации от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, накопленных во время кредитных каникул. Согласно новому закону, проценты, начисленные за период кредитных каникул, будут аннулированы, а уже уплаченные суммы перенаправлены на погашение основного долга или других обязательств заемщика.
- Президент РФ запретил лицам, осужденным за преступления против сексуальной неприкосновенности детей, посещение образовательных и детских игровых учреждений. Согласно закону, осужденные за подобные деяния теперь не имеют права находиться в школах, детских садах и на спортивных площадках.
- Путин увеличил размер штрафов за навязчивые рекламные звонки и за рекламу кредитных продуктов без указания полной стоимости займа. Новые меры направлены на защиту граждан от нежелательных коммерческих предложений и обеспечение прозрачности условий кредитования.